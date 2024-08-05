Вибухи на Миколаївщині зараз, 5 серпня: деталі

Вибухи на Миколаївщині 5 серпня. Ілюстративне фото: скриншот

Жителі Миколаївщини зараз, 5 серпня, чули гучний вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога, військові попередили про загрозу застосування балістики.



Про це повідомляють моніторингові канали.

Допис про вибухи. Фото: скриншот

Раніше у Силах оборони півдня України повідомляли про загрозу балістики з півдня у регіонах, на території яких лунає сигнал тривоги. Зокрема, писали про ракету у напрямку Миколаївщини.

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Допис військових. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію більшості областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині.

Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.