Вибухи на Миколаївщині вдруге 5 серпня: деталі

На Миколаївщині лунють вибухи 5 серпня. Ілюстративне фото: скриншот

Жителі Миколаївщини зараз, 5 серпня, чули вибухи вже вдруге за добу. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога, військові попередили про загрозу застосування балістики.



Про це повідомляють моніторингові канали.

У Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики з півдня у регіонах, на території яких лунає сигнал тривоги. Зокрема, писали про дві ракети у напрямку Миколаївщини, одна з них — з окупованої Херсонщини.



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Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територіюпівденних та центральних областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині.