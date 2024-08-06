Росіяни запустили ракети у напрямку півдня України: робота ППО цієї ночі

Ракета з моря. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ніч на 6 серпня росіяни здійснили масовану дронову атаку на українські території, під ударом також була й Миколаївська область. Там сили протиповітряної оборони вночі уразили ворожі БпЛА та балістичні ракети.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомило відділення комунікацій повітряного командування "Південь".

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Допис ПК "Південь". Фото: скриншот

Атака на південь України

Росіяни скерували на Миколаївську та Херсонську області авіаційні ракети та запустили ударні дрони. Цілі вдалось збити силам ППО.

"Також напередодні російські окупаційні війська атакували Миколаївщину та Херсонщину керованими авіаційними ракетами "Х-59", запустивши по дві на кожному з напрямків. Завдяки активній протидії жодна з ракет ворога не досягла своєї цілі", — йдеться у повідомленні.

Скільки цілей збито на півдні України. Фото: ПК "Південь"

Крім того, загарбники атакували Миколаївщину двома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М", з території тимчасово окупованого Криму.