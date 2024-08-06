Відключення світла в Одесі у вівторок, 6 серпня: адреси

Ремонти на електромережах сьогодні — кому з одеситів відключили світло
6 серпня 2024 09:51
В Одесі через ремонти відключили світло. Ілюстративне фото: ДТЕК
Сьогодні, 6 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12;
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова — усі будинки;
- 2-а, 3-я, 7-а Пересипська — усі будинки;
- Велика Садова — усі будинки;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня) — усі будинки;
- Державіна — усі будинки;
- Донецька — усі будинки;
- Жевахова — усі будинки;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Капітана Кузнєцова, 3 — 14;
- Каришковського — усі будинки;
- Керченська — усі будинки;
- Кишинівська — усі будинки.
Роботи до 17:00
- Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;
- Котлєєвська (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20;
- Мала Садова — усі будинки;
- Миколаївська дорога, 65, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а;
- Чайкова (Молодогвардійська) — усі будинки;
- Південна дорога — усі будинки;
- Ринкова, 7;
- Маріупольська (Ростовська) — усі будинки;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський — усі будинки;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський — усі будинки;
- пров. 1-й, 3-й Керченський — усі будинки;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10;
- пров. Векслера, 1;
- пров. Державіна;
- просп. Добровольського, 52.
- Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- Крутоярська, 25.
Роботи до 17:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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