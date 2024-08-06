Відключення світла в Одесі у вівторок, 6 серпня: адреси

В Одесі через ремонти відключили світло. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 6 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12;

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова — усі будинки;

2-а, 3-я, 7-а Пересипська — усі будинки;

Велика Садова — усі будинки;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня) — усі будинки;

Державіна — усі будинки;

Донецька — усі будинки;

Жевахова — усі будинки;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Капітана Кузнєцова, 3 — 14;

Каришковського — усі будинки;

Керченська — усі будинки;

Кишинівська — усі будинки.

Роботи до 17:00

Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;

Котлєєвська (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20;

Мала Садова — усі будинки;

Миколаївська дорога, 65, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а;

Чайкова (Молодогвардійська) — усі будинки;

Південна дорога — усі будинки;

Ринкова, 7;

Маріупольська (Ростовська) — усі будинки;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський — усі будинки;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський — усі будинки;

пров. 1-й, 3-й Керченський — усі будинки;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10;

пров. Векслера, 1;

пров. Державіна;

просп. Добровольського, 52.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

Крутоярська, 25.

Роботи до 17:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: