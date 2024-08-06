Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ремонти на електромережах сьогодні — кому з одеситів відключили світло arrow

Ремонти на електромережах сьогодні — кому з одеситів відключили світло

6 серпня 2024 09:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі у вівторок, 6 серпня: адреси
В Одесі через ремонти відключили світло. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 6 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12;  
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова — усі будинки;  
  • 2-а, 3-я, 7-а Пересипська — усі будинки;  
  • Велика Садова — усі будинки;  
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня) — усі будинки;  
  • Державіна — усі будинки;  
  • Донецька — усі будинки;  
  • Жевахова — усі будинки;  
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;  
  • Капітана Кузнєцова, 3 — 14;  
  • Каришковського — усі будинки;  
  • Керченська — усі будинки;  
  • Кишинівська — усі будинки.  
    Роботи до 17:00
  • Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;  
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20;
  • Мала Садова — усі будинки;  
  • Миколаївська дорога, 65, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а;  
  • Чайкова (Молодогвардійська) — усі будинки;
  • Південна дорога — усі будинки;  
  • Ринкова, 7;  
  • Маріупольська (Ростовська) — усі будинки;  
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський — усі будинки;  
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський — усі будинки;  
  • пров. 1-й, 3-й Керченський — усі будинки;  
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10;  
  • пров. Векслера, 1;  
  • пров. Державіна;  
  • просп. Добровольського, 52.  
  • Роботи до 19:00

Південний РЕМ:  

  • Крутоярська, 25.  
    Роботи до 17:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Також важливі новини дня по темі:

комунальні послуги Одеса ремонт міська рада Новини Одеси відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:58 Одинадцятий день Олімпіади-2024 — де і коли дивитися виступи українських спортсменів

Термінова новина

09:57 У Харкові пролунали гучні вибухи

09:54 На військовому заводі "Авангард" в Росії стався вибух — є жертви

09:51 Ремонти на електромережах сьогодні — кому з одеситів відключили світло

09:50 У МОЗ вирішили створити Раду з відновлення Охматдиту — хто до неї увійде

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Термінова новина

09:45 У Сумах пролунав вибух — чим завдає ударів Росія

09:39 Дикий розкрив, як мобілізація в Україні вплинула на фронт

09:31 Кохан зізнався, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль

09:22 Вибухи та робота ППО на півдні — деталі атаки по Миколаївщині

09:20 Курс валют в Україні — скільки сьогодні коштують долар та євро

09:58 Одинадцятий день Олімпіади-2024 — де і коли дивитися виступи українських спортсменів

Термінова новина

09:57 У Харкові пролунали гучні вибухи

09:54 На військовому заводі "Авангард" в Росії стався вибух — є жертви

09:51 Ремонти на електромережах сьогодні — кому з одеситів відключили світло

09:50 У МОЗ вирішили створити Раду з відновлення Охматдиту — хто до неї увійде

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Термінова новина

09:45 У Сумах пролунав вибух — чим завдає ударів Росія

09:39 Дикий розкрив, як мобілізація в Україні вплинула на фронт

09:31 Кохан зізнався, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль

09:22 Вибухи та робота ППО на півдні — деталі атаки по Миколаївщині

09:20 Курс валют в Україні — скільки сьогодні коштують долар та євро

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі