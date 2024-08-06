Іноземці вивозили ухилянтів до Молдови у рефрижераторі: що загрожує

Правоохоронці зупинили вантажівку. Фото: Нацполіція

На Одещині правоохоронці затримали двох іноземців, які вирішили вивезти військовозобов’язаних чоловіків до Молдови. Усіх ухилянтів вони сховали у рефрижераторі з м’ясом, а за таку комфортну поїздку з кожного клієнта отримали значну суму грошей. Мандрівників викрили, тепер перевізникам загрожує тюрма, а пасажирам — штраф.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Двоє громадян Молдови 39 років офіційно займалися перевезенням м'ясної продукції, однак вирішили провезти до рідної країни українську контрабанду — 16 військовозобов'язаних чоловіків.

Затримали втікачів на Одещині. Фото: Нацполіція

Вони сховали їх у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби та спробували вивезти їх через кордон до Республіки Молдова. За цей "пакетний тур" кожен клієнт мав заплатити від 6000 до 8000 доларів, а ще по 2000 євро за штамп у паспорті для легального в’їзду до сусідньої країни.

Правоохоронці затримали вантажівку з "живим товаром" й вилучили документацію та телефони, через які велися переговори. Усе майно тепер є речовими доказами.

Яке покарання

Чоловікам повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон. За цей злочин їм світить до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 10 млн грн. Наразі горе-підприємці чекають на судовий розгляд.