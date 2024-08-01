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За 10 тисяч доларів обіцяв підвезти до Молдови — на Одещині викрили киянина

1 серпня 2024 16:24
Верзілова Єлизавета - редактор
Нове життя у Молдові за 10 тисяч доларів: на Одещині викрили злочинця
На Одещині затримали киянина, який перевозив ухилянтів. Фото: Київська міська прокуратура
Верзілова Єлизавета - редактор

На Одещині прикордонники викрили жителя столиці, який спеціально приїхав на південь, аби "допомогти" групі чоловіків втекти до Молдови. За супровід та подальші вказівки кожен з ухилянтів заплатив киянину по 10 тисяч доларів, проте бажаної точки призначення з них не досяг ніхто — усіх фігурантів затримали правоохоронці. 

Про це у четвер, 1 серпня, повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Деталі злочину 

46-річний киянин шукав військовозобов'язаних, які хотіли виїхати з України, і обіцяв допомогти їм перетнути кордон з Молдовою поза пунктами пропуску за 10 000 доларів. Він збирав невеликі групи чоловіків, до чотирьох осіб, і разом з ними їхав в Одеську область. Порушники навіть встигли розрахуватися, проте до сусідньої країни так і не потрапили, адже усіх затримали фактично за 100 метрів від кордону.

На Одещині затримали ухилянтів.
Затримані порушники. Фото: Київська міська прокуратура

Що загрожує

На усіх порушників складено адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.  Їм загрожує адміністративний арешт на 15 діб. А ось киянину повідомили про підозру  у сприянні переправленню декількох осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Випадки незаконного перетину кордону на Одещині

Ми писали, що одесита затримали за організацію схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон до Молдови. За чималу суму бізнесмен обіцяв своїм клієнтам допомогти оминути офіційні пункти пропуску, за що тепер його очікує тюрма.

Окрім цього, раніше на транзитній ділянці траси Одеса — Рені прикордонники виявили несподіваний вантаж у кузові фури. Там у спеціально облаштованому сховищі сидів ухилянт, який планував виїхати за український кордон. Наразі перевізника та порушника затримали правоохоронці.

Київ Одеса Молдова прикордонники Одеська область прокуратура військовий призов Новини Одеси мобілізація водії ухилянти

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