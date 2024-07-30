Ховався у кузові фури: на Одещині викрили ухилянта

На Одещині затримали порушника кордону та водія. Фото: ДПСУ

На транзитній ділянці траси Одеса — Рені прикордонники виявили несподіваний вантаж у кузові фури. Там у спеціально облаштованому сховищі сидів ухилянт, який планував виїхали за український кордон. Наразі перевізника та порушника затримали правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Деталі подорожі

Чоловік 28-ми років вирішив втекти від проходження військової служби за кордон. Для того, аби з комфортом дістатись сусідньої країни, він знайшов в Інтернеті 38-річного перевізника, якому сплатив 7 000 доларів за його послуги.

Прикордонники виявили ухилянта. Фото: ДПСУ

За цю суму організатор подорожі облаштував сховок у багажному відсіку фури, куди й розмістив "клієнта". Однак під час огляду вантажівки пасажир не залишився непоміченим.

Що загрожує

Стосовно пасажира складено протокол про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП та скеровано справу до суду. Йому загрожує штраф до 9 000 грн. Водієві загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". За цей злочин переправник може провести за ґратами до п'яти років.

Інші незаконні спроби перетнути кордон

Ми писали, що на Одещині прикордонники виявили в очереті чоловіка призовного віку, який майже повністю занурився у воду та намагався залишитись непоміченим. З'ясувалось, що він прямував вплав до Молдови, однак подорож не склалась: його доставили назад на український берег.

Також ми повідомляли, що на Одещині викрили дві групи військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон та втекти до Молдови. Усі ухилянти діяли за вказівками адміністраторів телеграм-каналів. Наразі порушників кордону затримано, а на перевізника складено протокол до поліції.