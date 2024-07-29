Прокатився в одному човні з прикордонниками: на Одещині виявили ухилянта

Прикордонники виявили ухилянта в очереті. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники виявили в очереті чоловіка призовного віку, який майже повністю занурився у воду та намагався залишитись непоміченим. З'ясувалось, що він прямував вплав до Молдови, однак подорож не склалась: його доставили назад на український берег.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

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Деталі схеми

31-річний мешканець Вінничини вирішив випробувати свою вдачу та відправився до так званого Придністров'я вплав. Він хотів перетнути Кучурганське водосховище, розташоване на кордоні Молдови і Одеської області.

Прикордонники затримали ухилянта. Фото: ДПСУ

Мандрівник ретельно спланував свій незаконний маршрут: він щільно запакував свої особисті речі та документи поліетиленовою плівкою та скотчем, щоб вони не промокли. Однак його плани зазнали краху. Під час патрулювання Кучурганського лиману пильні прикордонники виявили горе-плавця і люб'язно допомогли дістатися українського берега.

Що загрожує порушнику

Щоб завершити його невдалу подорож, охоронці кордону прокатали плавця на човні і склали протокол за спробу незаконного перетину кордону за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Крім того, чоловік порушив правила прикордонного режиму, за що йому загрожує відповідальність згідно з ст. 202 КУпАП. Вінничанин зобов'язаний буде сплатити штраф у розмірі до 17 000 грн.

Інші спроби втекти до Молдови

Ми писали, що прикордонники Ізмаїльського загону затримали 38-річного чоловіка, який вплав намагався нелегально перетнути державний кордон України та потрапити до Румунії за допомогою акваскутера. Це вже друга його спроба втечі за кордон поза пунктами пропуску.



Раніше на Одещині викрили дві групи військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон та втекти до Молдови. Усі ухилянти діяли за вказівками адміністраторів телеграм-каналів. Наразі порушників кордону затримано, а на перевізника складено протокол до поліції.