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Водное такси — в Одесской области пограничники подвезли уклониста на лодке

29 июля 2024 16:45
Верзилова Єлизавета - редактор
Прокатился в одной лодке с пограничниками: в Одесской области обнаружили ухилянта
Пограничники обнаружили уклониста в камышах. Фото: ГПСУ
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области пограничники обнаружили в камышах мужчину призывного возраста, который почти полностью погрузился в воду и пытался остаться незамеченным. Выяснилось, что он направлялся вплавь в Молдову, однако путешествие не сложилось: его доставили обратно на украинский берег.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

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31-летний житель Винничины решил испытать свою удачу и отправился в так называемое Приднестровье вплавь. Он хотел пересечь Кучурганское водохранилище, расположенное на границе Молдовы и Одесской области.

Выловили уклоняющегося в Одесской области
Пограничники задержали уклониста. Фото: ГПСУ

Путешественник тщательно спланировал свой незаконный маршрут: он плотно упаковал свои личные вещи и документы полиэтиленовой пленкой и скотчем, чтобы они не промокли. Однако его планы потерпели крах. Во время патрулирования Кучурганского лимана бдительные пограничники обнаружили горе-плавца и любезно помогли добраться до украинского берега.

Что грозит нарушителю

Чтобы завершить его неудачное путешествие, охранники границы прокатали пловца на лодке и составили протокол за попытку незаконного пересечения границы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Кроме того, мужчина нарушил правила пограничного режима, за что ему грозит ответственность согласно ст. 202 КУоАП. Винничанин обязан будет уплатить штраф в размере до 17 000 грн.

Другие попытки бежать в Молдову

Мы писали, что пограничники Измаильского отряда задержали 38-летнего мужчину, который вплавь пытался нелегально пересечь государственную границу Украины и попасть в Румынию с помощью акваскутера. Это уже вторая его попытка побега за границу вне пунктов пропуска.

Ранее в Одесской области разоблачили две группы военнообязанных мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу и бежать в Молдову. Все уклонисты действовали по указаниям администраторов телеграмм-каналов. В настоящее время нарушители границы задержаны, а на перевозчика составлен протокол в полицию.

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