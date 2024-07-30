Прятался в кузове фуры: на Одесчине разоблачили уклониста

В Одесской области задержали нарушителя границы и водителя. Фото: ГПСУ

На транзитном участке трассы Одесса — Рени пограничники обнаружили неожиданный груз в кузове фуры. Там в специально обустроенном хранилище сидел уклонист, который планировал выехать за украинскую границу. В настоящее время перевозчика и нарушителя задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Детали путешествия

Мужчина 28-ми лет решил убежать от прохождения военной службы за границу. Для того, чтобы с комфортом добраться до соседней страны, он нашел в Интернете 38-летнего перевозчика, которому оплатил 7 000 долларов за его услуги.

Пограничники обнаружили уклониста. Фото: ГПСУ

За эту сумму организатор поездки обустроил тайник в багажном отсеке фуры, куда и разместил "клиента". Однако при осмотре грузовика пассажир не остался незамеченным.

Что угрожает

В отношении пассажира составлен протокол об админправонарушении по ст. 204-1 КУоАП и направлено дело в суд. Ему грозит штраф до 9 000 грн. Водителю грозит уголовная ответственность по ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". За это преступление переправчик может провести за решеткой до пяти лет.

Другие незаконные попытки пересечь границу

Мы писали, что в Одесской области пограничники обнаружили в камышах мужчину призывного возраста, который почти полностью погрузился в воду и пытался остаться незамеченным. Выяснилось, что он направлялся вплавь в Молдову, однако путешествие не сложилось: его доставили обратно на украинский берег.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили две группы военнообязанных мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу и бежать в Молдову. Все уклонисты действовали по указаниям администраторов телеграм-каналов. В настоящее время нарушители границы задержаны, а на перевозчика составлен протокол в полицию.