Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Організував кортеж до Молдови — одесита викрили на допомозі ухилянтам arrow

Організував кортеж до Молдови — одесита викрили на допомозі ухилянтам

1 серпня 2024 14:58
Верзілова Єлизавета - редактор
Організував бізнес на ухилянтах - поліція затримала одесита
Призовники, які скористались послугами одесита. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Одеські поліцейські затримали організатора схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон до Молдови. За чималу суму бізнесмен обіцяв своїм клієнтам допомогти оминути офіційні пункти пропуску, за що тепер його очікує тюрма.

Про це у четвер, 1 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

Читайте також:
Затримали злочинця на Одещині
Ухилянтів затримали на Одещині. Фото: Нацполіція

Деталі злочину 

Канал було організовано раніше судимим за наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю  38-річним одеситом. Він діяв у змові з наразі невстановленими особами, шукаючи клієнтів через месенджери. В одному з ресторанів він отримав 800 доларів авансу від двох чоловіків. За ці кошти організатор наказав їм зібрати найнеобхідніші речі та чекати вказівки щодо виїзду. 

Одесит мав зброю та наркотики
Правоохороці виявили в організатора зброю та наркотики. Фото:Нацполіція

Трохи більше ніж за тиждень організатор та його спільники зібрали групу з сімох  чоловіків та наказали приїхати на одну із АЗС неподалік Одеси. Звідти їх мали забрати на двох легковиках таксисти та довезти до прикордоння  по "зеленій ділянці". Але правоохоронці зупинили "кортеж" по дорозі до Роздільнянського району, а самого організатора затримали в Одесі. Під час обшуків у нього вилучили значну суму грошей, мобільні телефони, пістолети, наркотичні речовини та інші докази. Всі заборонені предмети та речовини були направлені на експертизу.

Речовини в одесита вдома
Заборонені речовини вилучили під час обшлуків. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Організатору схеми загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, керівництво такими діями та сприяння їм. Підозрюваного помістили під варту з правом внесення застави у розмірі 1,8 млн гривень. Слідство триває, і правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї схеми.

Випадки незаконного перетину кордону на Одещині

Ми писали, що на транзитній ділянці траси Одеса — Рені прикордонники виявили несподіваний вантаж у кузові фури. Там у спеціально облаштованому сховищі сидів ухилянт, який планував виїхати за український кордон. Наразі перевізника та порушника затримали правоохоронці.

Також раніше на Одещині прикордонники виявили в очереті чоловіка призовного віку, який майже повністю занурився у воду та намагався залишитись непоміченим. З'ясувалось, що він прямував вплав до Молдови, однак подорож не склалась: його доставили назад на український берег.

Одеса поліція прикордонники Одеська область військовий призов Новини Одеси мобілізація злочин ухилянти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:05 Динамо кваліфікувалося до єврокубкового турніру до матчу з Рейнджерс — що відомо

15:05 Зеленський назвав нову ціль окупантів — на якому напрямку Росія зосереджує свої сили

14:58 Організував кортеж до Молдови — одесита викрили на допомозі ухилянтам

14:51 У Дніпропетровській області пролунали вибухи — є загиблі та поранені

14:49 Українці можуть оформити пенсію через Дію — як це зробити онлайн

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

14:33 Сирський відвідав бригади на Східному фронті — яка ситуація на Донеччині

14:33 У Грузії почав діяти реєстр для "іноземних агентів" — що це означає

14:31 Стовп поперек дороги — рух транспорту в центрі Одеси ускладнено

14:29 Зеленський назвав країну, яка може примусити Росію запинити війну

14:29 На Донеччині собака допоміг ЗСУ знищити російських розвідників

15:05 Динамо кваліфікувалося до єврокубкового турніру до матчу з Рейнджерс — що відомо

15:05 Зеленський назвав нову ціль окупантів — на якому напрямку Росія зосереджує свої сили

14:58 Організував кортеж до Молдови — одесита викрили на допомозі ухилянтам

14:51 У Дніпропетровській області пролунали вибухи — є загиблі та поранені

14:49 Українці можуть оформити пенсію через Дію — як це зробити онлайн

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

14:33 Сирський відвідав бригади на Східному фронті — яка ситуація на Донеччині

14:33 У Грузії почав діяти реєстр для "іноземних агентів" — що це означає

14:31 Стовп поперек дороги — рух транспорту в центрі Одеси ускладнено

14:29 Зеленський назвав країну, яка може примусити Росію запинити війну

14:29 На Донеччині собака допоміг ЗСУ знищити російських розвідників

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі