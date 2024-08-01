Організував бізнес на ухилянтах - поліція затримала одесита

Призовники, які скористались послугами одесита. Фото: Нацполіція

Одеські поліцейські затримали організатора схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон до Молдови. За чималу суму бізнесмен обіцяв своїм клієнтам допомогти оминути офіційні пункти пропуску, за що тепер його очікує тюрма.

Про це у четвер, 1 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Канал було організовано раніше судимим за наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю 38-річним одеситом. Він діяв у змові з наразі невстановленими особами, шукаючи клієнтів через месенджери. В одному з ресторанів він отримав 800 доларів авансу від двох чоловіків. За ці кошти організатор наказав їм зібрати найнеобхідніші речі та чекати вказівки щодо виїзду.

Правоохороці виявили в організатора зброю та наркотики. Фото:Нацполіція

Трохи більше ніж за тиждень організатор та його спільники зібрали групу з сімох чоловіків та наказали приїхати на одну із АЗС неподалік Одеси. Звідти їх мали забрати на двох легковиках таксисти та довезти до прикордоння по "зеленій ділянці". Але правоохоронці зупинили "кортеж" по дорозі до Роздільнянського району, а самого організатора затримали в Одесі. Під час обшуків у нього вилучили значну суму грошей, мобільні телефони, пістолети, наркотичні речовини та інші докази. Всі заборонені предмети та речовини були направлені на експертизу.

Заборонені речовини вилучили під час обшлуків. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Організатору схеми загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, керівництво такими діями та сприяння їм. Підозрюваного помістили під варту з правом внесення застави у розмірі 1,8 млн гривень. Слідство триває, і правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї схеми.

Випадки незаконного перетину кордону на Одещині

Ми писали, що на транзитній ділянці траси Одеса — Рені прикордонники виявили несподіваний вантаж у кузові фури. Там у спеціально облаштованому сховищі сидів ухилянт, який планував виїхати за український кордон. Наразі перевізника та порушника затримали правоохоронці.



Також раніше на Одещині прикордонники виявили в очереті чоловіка призовного віку, який майже повністю занурився у воду та намагався залишитись непоміченим. З'ясувалось, що він прямував вплав до Молдови, однак подорож не склалась: його доставили назад на український берег.