Организовал бизнес на уклонистах – полиция задержала одессита

Призывники, воспользовавшиеся услугами одессита. Фото: Нацполиция

Одесские полицейские задержали организатора схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу в Молдову. За немалую сумму бизнесмен обещал своим клиентам помочь обойти официальные пункты пропуска, за что теперь его ждет тюрьма.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Канал был организован ранее судимым за наркопреступления и незаконное обращение с оружием 38-летним одесситом. Он действовал в сговоре с неустановленными лицами, ища клиентов через мессенджеры. В одном из ресторанов он получил 800 долларов аванса от двух мужчин. За эти средства организатор приказал им собрать самые необходимые вещи и ждать указания по выезду.

Правоохранители обнаружили у организатора оружие и наркотики. Фото:Нацполиция

Чуть больше чем через неделю организатор и его сообщники собрали группу из семи мужчин и приказали приехать на одну из АЗС недалеко от Одессы. Оттуда их должны были забрать на двух легковушках таксисты и довезти до приграничья по "зеленому участку". Но стражи порядка остановили "кортеж" по дороге в Раздельнянский район, а самого организатора задержали в Одессе. В ходе обысков у него изъяли значительную сумму денег, мобильные телефоны, пистолеты, наркотические вещества и другие доказательства. Все запрещенные предметы и вещества направлены на экспертизу.

Запрещенные вещества изъяли во время обыска. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Организатору схемы грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу, руководство такими действиями и содействие им. Подозреваемый помещен под стражу с правом внесения залога в размере 1,8 млн гривен. Следствие продолжается, и правоохранители устанавливают других лиц, причастных к этой схеме.

Случаи незаконного пересечения границы в Одесской области

Мы писали, что на транзитном участке трассы Одесса — Рени пограничники обнаружили неожиданный груз в кузове фуры. Там в специально обустроенном хранилище сидел уклонист, который планировал выехать за украинскую границу. В настоящее время перевозчика и нарушителя задержали правоохранители.



Также ранее в Одесской области пограничники обнаружили в камышах мужчину призывного возраста, который почти полностью погрузился в воду и пытался остаться незамеченным. Выяснилось, что он направлялся вплавь в Молдову, однако путешествие не сложилось: его доставили обратно на украинский берег.