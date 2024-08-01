Новая жизнь в Молдове за 10 тысяч долларов: в Одесской области разоблачили преступника

В Одесской области задержали киевлянина, который перевозил уклонистов. Фото: Киевская городская прокуратура

В Одесской области пограничники разоблачили жителя столицы, который специально приехал на юг, чтобы "помочь" группе мужчин бежать в Молдову. За сопровождение и последующие указания каждый уклонист заплатил киевлянину по 10 тысяч долларов, однако желаемой точки назначения из них не достиг никто — всех фигурантов задержали правоохранители.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Детали преступления

46-летний киевлянин искал военнообязанных, которые хотели уехать из Украины, и обещал помочь им пересечь границу с Молдовой вне пунктов пропуска за 10 000 долларов. Он собирал небольшие группы мужчин, до четырех человек, и вместе с ними ехал в Одесскую область. Нарушители даже успели рассчитаться, однако в соседнюю страну так и не попали, ведь всех задержали фактически в 100 метрах от границы.

Задержанные нарушители. Фото: Киевская городская прокуратура

Что грозит

На всех нарушителей составлены админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Им грозит административный арест на 15 дней. А вот киевлянину сообщили о подозрении в содействии переправке нескольких лиц по корыстным поводам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

Случаи незаконного пересечения границы в Одесской области

Мы писали, что одессита задержали за организацию схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу в Молдову. За немалую сумму бизнесмен обещал своим клиентам помочь обойти официальные пункты пропуска, за что теперь его ждет тюрьма.

Кроме того, ранее на транзитном участке трассы Одесса — Рени пограничники обнаружили неожиданный груз в кузове фуры. Там в специально обустроенном хранилище сидел уклонист, который планировал выехать за украинскую границу. В настоящее время перевозчика и нарушителя задержали правоохранители.