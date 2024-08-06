В Румынии зафиксирована чума у животных: въезд в Одесскую область с животными запрещен

Граница с Румынией. Иллюстративное фото: ГПСУ

В связи с регистрацией случаев заболевания овец и коз на чуму в Румынии Госпродпотребслужба Украины ввела дополнительные меры безопасности на границе. Теперь въехать в страну НАТО с определенными видами животных невозможно, также есть список продуктов, запрещенных к ввозу.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Какие ограничения введены

На основании информации Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), введен запрет на ввоз в Украину из Румынии животных, склонных к чуме, мелких жвачных, репродуктивного материала от них, а также необработанных и обработанных продуктов крови. Запрет также касается сырого молока и молочных продуктов, за исключением прошедших обработку и отвечающих требованиям для ввоза на таможенную территорию Украины.

Где действует запрет

В Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях проводится учет поголовья овец и коз, созданы группы срочного реагирования, усилен контроль за транспортировкой и ведется информационно-разъяснительная работа. Особое внимание уделяется дезинфекции транспортных средств в пунктах пропуска с Румынией.

"Кроме того, на пунктах пропуска установлены информационные памятки, что необработанные продукты животного происхождения (молоко, сыры и т.п.) могут быть переносчиком опасных возбудителей, вызывающих инфекционные заболевания у животных" , — говорится в сообщении.