Более 300 жителей Одесской области сменили свои имена, фамилии или отчества — Минюстиции

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В течение первого полугодия в Украине более четырех тысяч граждан сменили свое имя, фамилию или отчество. В Одесской области так поступили более 300 человек, что является одним из самых высоких показателей по стране.

Об этом говорится в отчете Министерства юстиции Украины.

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Изменения паспортных данных в Украине

По данным Министерства, за шесть месяцев текущего года в общей сложности 4 605 граждан Украины изменили свое имя, фамилию или отчество. Чаще всего государственная регистрация смены имени проводилась в Киеве — там зарегистрировали 709 случаев. На втором городе — Днепропетровская область , где изменили свои данные 390 человек. В тройке лидеров также Львовщина — 329 случаев изменений личных данных. Одесская область занимает четвертое место с показателем в 325 случаев и замыкает пятерку лидеров Киевщина — 291 случая смены имени, фамилии или отчества.