Понад 300 жителів Одещині змінили свої імена, прізвища чи по батькові — Мін'юстиції

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Протягом першого півріччя в Україні понад чотири тисячі громадян змінили своє ім’я, прізвище або по батькові. В Одеській області так зробили більше 300 осіб, що є одним із найвищих показників по країні.

Про це йдеться у звіті Міністерства юстиції України.

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Зміни паспортних даних в Україні

За даними Міністерства, за шість місяців поточного року загалом 4 605 громадян України змінили своє ім’я, прізвище або по батькові. Найчастіше державна реєстрація зміни імені проводилася у м. Києві — там зареєстрували 709 випадків. На другому місті — Дніпропетровська область, де змінили свої дані 390 осіб. У трійці лідерів також Львівщина —329 випадків змін особистих даних. Одеська область посідає четверту сходинку із показником у 325 випадків та замикає п'ятірку лідерів Київщина — 291 випадки зміни імені, прізвища або по батькові.