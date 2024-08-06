Працевлаштовував за гроші - на Одещині затримали псевдоспівробітника СБУ

На Одещині затримали місцевого жителя. Ілюстративне фото: Freepik

На Одещині правоохоронці затримали місцевого жителя за спробу "влаштувати" свого знайомого на роботу в СБУ за 10 тисяч доларів. За даними слідства, аферист уже мав судимість за шахрайство і тепер вирішив скористатися своїм талантом обману ще раз, за що йому загрожує ув'язнення.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП і Одеській області.

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Деталі схеми

43-річний чоловік видавав себе за співробітника Управління Служби безпеки України в Одеській області. Він переконав знайомого, що може вплинути на працівників СБУ, щоб забезпечити йому працевлаштування. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів, погрожуючи в іншому випадку створити перешкоди для вступника.

Гроші шахрай наказав перераховувати частинами на свою банківську картку. Після того, як було перераховано кілька авансів на загальну суму 51 тисячу гривень, його затримали.

Що загрожує

Фігуранту ми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. За цей злочин йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 908 тисяч 400 гривень.