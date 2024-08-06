На трасі Київ-Одеса обвалився міст: рух перекрито

Обвалився мост на ділянці траси М-05 Київ-Одеса. Фото: соцмережі

На трасі М-05 Київ — Одеса поблизу Умані обвалився міст, тому рух у напрямку столиці тимчасово перекрито. Місцеві пабліки повідомляють, що на ділянці інциденту організовано реверсний рух.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Аварія сталася приблизно на 208 кілометрі автодороги М-05 Київ — Одеса. Міст обвалився прямо на вантажівку на відрізку, який є ключовим для сполучення між південним регіоном та столицею.

Водій дивом вижив. Місцеві органи влади та служби з надзвичайних ситуацій вже працюють на місці інциденту. Причини обвалу моста з'ясовуються. Тим часом водіїв просять бути уважними та дотримуватися вказівок дорожніх знаків та поліції.

Рух автодорогою Київ — Одеса перекрито

Для тих, хто планує подорож з Одеси до Києва, варто розглянути альтернативні маршрути. Одним з можливих варіантів є об'їзд через трасу М-16 до Вінниці, а звідти на Київ. Інша альтернатива — використання трас H-08 через Кременчук або H-14 через Кропивницький.