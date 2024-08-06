На трассе Киев-Одесса обрушился мост: движение перекрыто

Обрушился мост на участке трассы М-05 Киев-Одесса. Фото: соцсети

На трассе М-05 Киев — Одесса вблизи Умани обрушился мост, поэтому движение по направлению к столице временно перекрыто. Местные паблики сообщают, что на участке инцидента организовано реверсное движение.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Авария произошла примерно на 208 км автодороги М-05 Киев — Одесса. Мост обрушился прямо на грузовик на отрезке, который является ключевым для сообщения между южным регионом и столицей.

Водитель чудом выжил. Местные органы власти и службы по чрезвычайным ситуациям уже работают на месте инцидента. Причины обрушения моста выясняются. Между тем, водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и полиции.

Движение по автодороге Киев — Одесса перекрыто

Для тех, кто планирует поездку из Одессы в Киев, стоит рассмотреть альтернативные маршруты. Одним из возможных вариантов является объезд через трассу М-16 в Винницу , а оттуда на Киев. Другая альтернатива – использование трасс H-08 через Кременчуг или H-14 через Кропивницкий.