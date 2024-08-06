Пятна мазута на пляжах Одессы: опасные зоны для купания

Пятна мазута в Черном море. Иллюстративное фото: arc.construction

На популярных одесских пляжах обнаружили пятна мазута, что делает купание опасным. Речь идет о "Ланжероне", расположенном вблизи дельфинария, и "Дельфине" — вблизи дендропарка "Перемоги".

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Чем опасно для человека

Мазут в воде может нанести значительный вред не только экосистеме, но и здоровью людей. Контакт с мазутом может вызвать раздражение кожи, глаз, а при попадании в желудок — серьезное отравление. Дети и люди с чувствительной кожей наиболее уязвимы для негативных последствий.

Официально открытые пляжи в Одессе

По состоянию на сегодняшний день официально разрешены для купания следующие зоны отдыха:

Плиты Ланжерона;

пляж Solo;

пляж Solo;

Ланжерон (череда платных пляжей);

UNDERHILL lounge & beach;

пляж Caleton;

инклюзивный пляж;

пляж "Буфет на малом фонтане";

Portofino Beach Resort;

пляж Red Line;

пляжный комплекс Itaka, ресторан, ночной клуб;

Ibiza;

пляж True man;

пляж "Чайка" + "Зебра";

пляж Public;

пляж "Триумф Групп";

Муниципальный пляж;

пляж "Варадеро";

пляж Grande Pettine.

Интерактивная карта пляжа Одессы. Фото: скриншот

Эти пляжи открыты для посетителей после прохождения соответствующих проверок и соблюдают все правила комфортного и безопасного отдыха.