Пятна мазута на пляжах Одессы: опасные зоны для купания

Пятна мазута в Черном море — на каких пляжах Одессы опасно купаться
На популярных одесских пляжах обнаружили пятна мазута, что делает купание опасным. Речь идет о "Ланжероне", расположенном вблизи дельфинария, и "Дельфине" — вблизи дендропарка "Перемоги".
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Чем опасно для человека
Мазут в воде может нанести значительный вред не только экосистеме, но и здоровью людей. Контакт с мазутом может вызвать раздражение кожи, глаз, а при попадании в желудок — серьезное отравление. Дети и люди с чувствительной кожей наиболее уязвимы для негативных последствий.
Официально открытые пляжи в Одессе
По состоянию на сегодняшний день официально разрешены для купания следующие зоны отдыха:
- Плиты Ланжерона;
- пляж Solo;
- пляж Solo;
- Ланжерон (череда платных пляжей);
- UNDERHILL lounge & beach;
- пляж Caleton;
- инклюзивный пляж;
- пляж "Буфет на малом фонтане";
- Portofino Beach Resort;
- пляж Red Line;
- пляжный комплекс Itaka, ресторан, ночной клуб;
- Ibiza;
- пляж True man;
- пляж "Чайка" + "Зебра";
- пляж Public;
- пляж "Триумф Групп";
- Муниципальный пляж;
- пляж "Варадеро";
- пляж Grande Pettine.
Эти пляжи открыты для посетителей после прохождения соответствующих проверок и соблюдают все правила комфортного и безопасного отдыха.
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