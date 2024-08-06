Восстановление русского парома: что известно

Пассажирский паром в Керченском проливе, 2014 год. Иллюстративное фото: росСМИ

Россияне возобновили работу одного из паромов, пораженных ранее на территории временно оккупированного Крыма. В настоящее время восстановленное судно находится в порту "Кавказ", расположенном на косе Чушка в Керченском проливе.

Об этом во вторник, 6 августа, на своей странице в Facebook сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Сообщение Дмитрия Плетенчука. Фото: скриншот

Паромы россиян в Крыму

Обновленный паром, по данным Дмитрия Плетенчука, в два раза меньше "Славянина", который ранее был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Именно его враг использовал для международных перевозок. Однако это происходило до момента, пока были повреждены предыдущие два железнодорожных парома.

Порт "Кавказ" — что известно

Кавказ — железнодорожная станция и небольшой порт на косе Чушка в Керченском проливе, Краснодарский край, Россия. Порт может принимать судна до 130 м в длину, 14,5 в ширину и до 5 м погружения. Также на территории порта есть автомобильный паром, соединяющий Краснодарский край и Крым (Кавказ — порт "Крым").