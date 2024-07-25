Ситуація з цивільним судноплавством росіян у Криму погіршується

Пором "Слов'янин" у Криму. Фото: : marinetraffic.com

Пором "Слов'янин", останній у Чорноморському регіоні, був знятий з рейсу "Порт Кавказ — Варна" через загрозу уражень. Росія використовувала це судно для міжнародних перевезень після пошкодження попередніх двох залізничних поромів.

Про це в етері телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Попередні два залізничних пороми, що використовувалися Росією для перевезень між материковою частиною та Кримом, були пошкоджені в результаті українських атак або технічних несправностей. А "Слов'янин" — останній — використовувати для окупантів занадто ризиковано.

"Він використовувався в інтересах міської логістики РФ. Він був єдиним елементом, який зв’язував материкову залізницю з Кримською, адже міст для цього вони не ризикують використовувати. Тому цей елемент логістики був надважливим для росіян, він використовувався для забезпечення саме військової логістики", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Росія не ризикує використовувати Кримський міст для залізничних перевезень через постійні загрози та побоювання щодо атак або пошкоджень. Зупинка "Славянина" може суттєво ускладнити логістику російських військ, що використовують Крим як важливий транспортний вузол. Це уповільнить перевезення військової техніки, боєприпасів та інших ресурсів.

Більше про події у Криму

Ми писали, що окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав в Криму. Завдяки роботі СБУ спільно з ВМС ЗС України ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера.

Також днями в Криму пролунали сильні вибухи, а росіяни перекрили Керченьский міст. За інформацією окупантів, засобами російської протиповітряної оборони було збито 25 українських безпілотників. Зокрема, 21 у небі над Кримом та в акваторії Чорного моря.