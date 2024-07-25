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Последний паром россиян в Черноморском регионе снят с рейса — причины

25 июля 2024 09:59
Верзилова Єлизавета - редактор
Ситуация с гражданским судоходством россиян в Крыму ухудшается
Паром "Славянин" в Крыму. Фото: : marinetraffic.com
Верзилова Єлизавета - редактор

Паром "Славянин", последний в Черноморском регионе, был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна" из-за угрозы поражений. Россия использовала это судно для международных перевозок после повреждения предыдущих двух железнодорожных паромов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Предыдущие два железнодорожных парома, которые использовались Россией для перевозок между материковой частью и Крымом, были повреждены в результате украинских атак или технических неисправностей. А "Славянин" — последний — использовать для оккупантов слишком рискованно.

"Он использовался в интересах городской логистики РФ. Он был единственным элементом, который связывал материковую железную дорогу с Крымской, ведь мост для этого они не рискуют использовать. Поэтому этот элемент логистики был очень важным для россиян, он использовался для обеспечения военной логистики", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Россия не рискует использовать Крымский мост для железнодорожных перевозок из-за постоянных угроз и опасений атак или повреждений. Остановка "Славянина" может существенно усложнить логистику российских войск, использующих Крым как важный транспортный узел. Это замедлит перевозку военной техники, боеприпасов и других ресурсов.

Больше о событиях в Крыму

Мы писали, что оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря работе СБУ совместно с ВМС ВС Украины эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера.

Также на днях в Крыму раздались сильные взрывы, а россияне перекрыли Керченский мост. По информации оккупантов, средствами российской противовоздушной обороны были сбиты 25 украинских беспилотников. В частности, 21 в небе над Крымом и в акватории Черного моря.

Одесса Крым ВМС Черное море россияне Одесская область Новости Одессы деоккупация Украины флот Дмитрий Плетенчук

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