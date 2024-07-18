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Вибухи у Криму — росіяни залишись без бази берегової охорони

18 липня 2024 14:15
Верзілова Єлизавета - редактор
Дрони СБУ уразили базу росіян на Донузлаві, що в Криму
Дрони СБУ уразили базу берегової охорони росіян у Криму. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав в Криму. Завдяки роботі СБУ спільно з ВМС ЗС України ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера.

Про це Новинам.LIVE повідомили джерела в СБУ.

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Наслідки атаки

Унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу:

  • штаб з пунктом управління;
  • склад боєприпасів і техніки;
  • електропідстанція;
  • технічні споруди;
  • вогневі позиції ворога.

"Це — ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, смерть — це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам", — повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки.

Більше про події у Криму

Ми писали, що в Севастополі, що в тимчасово окупованому українському Криму, лунали вибухи  в ніч проти понеділка. Росіяни перекрили рух Керченським мостом. За даними російських пабліків, в районі мису Фіолент, йшла нібито робота ППО по  ударним дронам.

Також ми писали, що командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що російський Чорноморський флот втрачає базу в Криму через атаки України. За його словами, повернення контролю над Чорним морем важливе, зокрема, для відновлення роботи українських портів.

Додамо, що керівник ГУР України Кирило Буданов наголосив, що Кримський міст має бути зруйнований. За його словами, розвідники виконують свої плани щодо цього об'єкта.

СБУ Одеса російські війська Крим ВМС вибух росіяни дрони охорона озеро

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