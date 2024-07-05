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Російський Чорноморський флот втрачає базу в Криму через атаки України

5 липня 2024 13:12
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росія втрачає базу в Криму через атаки України
Морський порт у Криму. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Російський Чорноморський флот змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму до інших місць через атаки з боку України. Однією з причин важливості повернення контролю над акваторією Чорного моря є відновлення діяльності українських портів.

Про це в інтерв'ю виданню Reuters повідомив командувач Військово-Морських Сил України Олексій Неїжпапа. 

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Україна планує розширити свій коридор для судноплавства, який зараз включає лише основні порти Одеси.  У планах — додати порти Миколаєва та Херсона, але це поки що неможливо через контроль Росії над Кінбурнською косою.

"Російські військові кораблі не заходять у північно-західну частину Чорного моря на площі майже 25 000 квадратних кілометрів. Поставка американських винищувачів F-16, яка відбудеться незабаром, стане поштовхом, який дозволить кинути виклик  домінуванню Росії в небі над Чорним морем", — додав Олексій Неїжпапа.

Втрати росіян у Чорному морі

Майже всі основні боєздатні кораблі були переміщені ворогом з головної бази Чорноморського флоту і тепер знаходяться у Новоросійську, а деякі — в Азовському морі. Також українські ракетні та морські дронові удари завдали значних пошкоджень базі у Севастополі, яка слугувала логістичним центром для ремонту, технічного обслуговування, навчання та зберігання боєприпасів.

"Ці об'єкти створювалися десятиліттями, можливо століттями. І зараз вони явно втрачають цей хаб", — сказав Олексій Неїжпапа.

Він також зазначив, що Україна знищила або пошкодила 27 військових суден, зокрема п'ять з них були знищені морськими мінами, встановленими українськими морськими дронами поблизу Севастопольської бухти.

Нагадаємо, що у Сполучених штатах Америки визнають можливість використання американського озброєння, яке отримала Україна, для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України.

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