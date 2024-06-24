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Мінус чотири кораблі Росії — подробиці ураження ворожого флоту

24 червня 2024 11:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
СБУ за допомоги дронів Sea Baby уразили кораблі Росії - деталі операції
Морський дрон СБУ Sea Baby. Фото: пресслужба СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Завдяки встановленню понад 15 підводних мін морські дрони СБУ Sea Baby уразили щонайменше чотири російські кораблі поблизу Кримського півострова. Вибухівка була закладена на маршрутах, які використовують виключно військові судна РФ.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

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Після початкових успіхів з морськими дронами росіяни посилили оборону в порту Севастополя, що ускладнило роботу безпілотників. Тоді в СБУ вирішили використовувати підводні міни.

"Так звані донні міни зроблені з пластику та важать близько 400 фунтів, і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям", — пише видання.

Дрони СБУ закладали донну вибухівку та вражали кораблі ЧФ РФ
Український військовий та дрон Sea Baby. Фото: пресслужба СБУ.

Протягом півтора місяця команда СБУ відстежувала маршрути російських кораблів і цивільного транспорту, перед тим як відправити Sea Baby для встановлення мін. 14 вересня ракетний корвет "Самум" підірвався на одній з них, що спричинило значні пошкодження. Протягом наступних тижнів дрони Sea Baby встановили ще близько 15 мін, завдаючи ударів по інших ворожих суднах.

"11 жовтня великий патрульний катер "Павло Державін" під час входу в Севастопольську бухту пробив собі борт. Він ішов у порт для технічного обслуговування. Тральщики і водолази прочісували територію в пошуках мін, вочевидь безуспішно", — пише WSJ.

Під час спроби його врятувати вибухнула ще одна міна, пошкодивши буксир. Кілька днів потому вибух уразив сучасний протимінний корабель "Владімір Козіцький".

Успіхи СБУ

За даними The Wall Street Journal, дистанційне мінування, проведене дронами СБУ, є першим успішним прикладом такої операції у світі. 

"Раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або логістики. Ми робимо багато речей, які до нас не робив ще ніхто у світі", — зазначив співрозмовник видання у СБУ.

Загалом Служба безпеки України уразила 11 російських військових кораблів та пошкодила Кримський міст, який досі не використовується в повному обсязі.

Нагадаємо, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-який момент.

СБУ
Одеса
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Новини Одеси
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міна
морський порт
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загроза кораблів

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