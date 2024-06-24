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Минус четыре корабля России — подробности поражения вражеского флота

24 июня 2024 11:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
СБУ с помощью дронов Sea Baby поразили корабли России - детали операций
Морской дрон СБУ Sea Baby. Фото: пресс-служба СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Благодаря установке более 15 подводных мин морские дроны СБУ Sea Baby поразили по меньшей мере четыре российских корабля вблизи Крымского полуострова. Взрывчатка была заложена на маршрутах, которыми пользовались исключительно военные суда РФ.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

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После начальных успехов с морскими дронами россияне усилили оборону в порту Севастополя, что усложнило работу беспилотников. Тогда в СБУ решили использовать подводные мины.

"Так называемые донные мины сделаны из пластика и весят около 400 фунтов, и их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководием", — пишет издание.

Дроны СБУ закладывали донную взрывчатку и поражали корабли ЧФ РФ
Украинский военный и дрон Sea Baby. Фото: пресс-служба СБУ.

В течение полутора месяцев команда СБУ отслеживала маршруты российских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить Sea Baby для установки мин. 14 сентября ракетный корвет "Самум" подорвался на одной из них, что повлекло значительные повреждения. В течение следующих недель дроны Sea Baby установили еще около 15 мин, нанося удары по другим вражеским судам.

"11 октября большой патрульный катер "Павел Державин" при входе в Севастопольскую бухту пробил себе борт. Он шел в порт для технического обслуживания. Тральщики и водолазы прочесывали территорию в поисках мин, очевидно безуспешно" , — пишет WSJ.

При попытке его спасти разразилась еще одна мина, повредив буксир. Несколько дней спустя взрыв поразил современный противоменный корабль "Владимир Козицкий".

Успехи СБУ

По данным The Wall Street Journal, дистанционное минирование, проведенное дронами СБУ, является первым успешным примером такой операции в мире.

"Раньше морские беспилотники использовались в основном для наблюдения или логистики. Мы делаем многое, что до нас не делал еще никто в мире" , — отметил собеседник издания в СБУ.

Служба безопасности Украины поразила 11 российских военных кораблей и повредила Крымский мост, который до сих пор не используется в полном объеме.

Напомним, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

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