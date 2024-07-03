США дозволили атакувати Україні Крим американською зброєю - деталі

Винищувач F-16 у повітрі. Фото: Yves Herman / Reuters

У Сполучених штатах Америки визнають можливість використання переданого Україні американського озброєння для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер.

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"Можу лише сказати, що наша політика щодо використання далекобійної зброї для ударів по Росії не змінилася: далекобійна зброя має використовуватися в межах суверенної території України", — зазначив Патрік Райдер.

Він додав, що його твердження стосується й ударів по тимчасово окупованому півострову, адже Крим є частиною України. Також, за даними Пентагону, вже кілька українських пілотів завершили навчання на американських винищувачах F-16 і вирушили до Європи для подальшої підготовки.

Інформація про винищувачі. Фото: NV

Більше про ураження у Криму

Ми писали, що українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських військових на території тимчасово окупованого Криму. Атака була здійснена за допомоги літаків, які прицільно б'ють по позиціях окупантів.

Також ми повідомляли, що нещодавнє падіння ракети в Севастополі, що спричинило жертви серед цивільного населення, насправді не було спрямоване на цивільних. Попри звинувачення Росії, німецькі експерти наголошують на тому, що саме російська ППО стала причиною смертей відпочивальників.