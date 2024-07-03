Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Україна може атакувати Крим — Пентагон про використання американської зброї arrow

Україна може атакувати Крим — Пентагон про використання американської зброї

3 липня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
США дозволили атакувати Україні Крим американською зброєю - деталі
Винищувач F-16 у повітрі. Фото: Yves Herman / Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Сполучених штатах Америки визнають можливість використання переданого Україні американського озброєння для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України. 

Про це заявив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер.

Читайте також:

"Можу лише сказати, що наша політика щодо використання далекобійної зброї для ударів по Росії не змінилася: далекобійна зброя має використовуватися в межах суверенної території України", — зазначив Патрік Райдер.

Він додав, що його твердження стосується й ударів по тимчасово окупованому півострову, адже Крим є частиною України. Також, за даними Пентагону, вже кілька українських пілотів завершили навчання на американських винищувачах F-16 і вирушили до Європи для подальшої підготовки.

Характеристики F-16
Інформація про винищувачі. Фото: NV

Більше про ураження у Криму

Ми писали, що українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських військових на території тимчасово окупованого Криму.  Атака була здійснена за допомоги літаків, які прицільно б'ють по позиціях окупантів.

Також ми повідомляли, що нещодавнє падіння ракети в Севастополі, що спричинило жертви серед цивільного населення, насправді не було спрямоване на цивільних. Попри звинувачення Росії, німецькі експерти наголошують на тому, що саме російська ППО стала причиною смертей відпочивальників.

США Одеса війна російські війська Крим зброя Пентагон Одеська область Новини Одеси деокупація України винищувач F-16 Америка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони