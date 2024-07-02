Ураження окупантів у Криму: Микола Олещук

Вибух на території тимчасово окупованого Криму. Ілюстративне фото: скриншот

Українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських військових на території тимчасово окупованого Криму. Атака була здійснена за допомоги літаків, які прицільно б'ють по позиціях окупантів.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Читайте також:

Вибухи у Криму

Вибухи сталися в різних частинах Криму, найбільше постраждала база поблизу Євпаторії. У результаті атаки було знищено значну кількість російських боєприпасів.

"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", — написав Микола Олещук.

У Повітряних Силах зазначили, що ця атака є частиною ширшої кампанії, спрямованої на знищення російських військових об'єктів та інфраструктури в окупованому Криму.

Деталі операції залишаються конфіденційними, але військові експерти зазначають, що подібні удари мають на меті послабити логістичні можливості ворога та створити умови для подальших наступальних дій Збройних сил України.

Більше про події у Криму

Ми писали, що партизани руху "АТЕШ" знайшли місце розміщення російської установки протиповітряної оборони в Сімферопольському районі, що в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс С-300/400.

Також ми повідомляли, що нещодавнє падіння ракети в Севастополі, що спричинило жертви серед цивільного населення, насправді не було спрямоване на цивільних. Попри звинувачення Росії, німецькі експерти наголошують на тому, що саме російська ППО стала причиною смертей відпочивальників.