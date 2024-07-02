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Военные рассказали о результатах поражений позиций оккупантов в Крыму — что уничтожено

2 июля 2024 14:19
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Поражение оккупантов в Крыму: Николай Олещук
Взрыв на территории временно оккупированного Крыма. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов российских военных на территории временно оккупированного Крыма. Атака была осуществлена с помощью самолетов, которые прицельно бьют по позициям оккупантов.

Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Взрывы в Крыму

Взрывы произошли в разных частях Крыма, больше всего пострадала база вблизи Евпатории. В результате атаки было уничтожено большое количество российских боеприпасов.

"В очередной раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника" , — написал Николай Олещук.

В воздушных силах отметили, что эта атака является частью более широкой кампании, направленной на уничтожение российских военных объектов и инфраструктуры в оккупированном Крыму.

Детали операции остаются конфиденциальными, но военные эксперты отмечают, что подобные удары преследуют цель ослабить логистические возможности врага и создать условия для дальнейших наступательных действий Вооруженных сил Украины.

Больше о событиях в Крыму

Мы писали, что партизаны движения "АТЕШ" нашли место размещения российской установки противовоздушной обороны в Симферопольском районе во временно оккупированном Крыму. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-300/400.

Также мы сообщали, что недавнее падение ракеты в Севастополе, повлекшее жертвы среди гражданского населения, на самом деле не было направлено на гражданских. Несмотря на обвинения России, немецкие эксперты отмечают, что именно российская ПВО стала причиной смертей отдыхающих.

Одесса Крым взрыв Новости Одессы деоккупация Украины Севастополь Воздушные Силы ВСУ потери оккупантов

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