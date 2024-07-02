Поражение оккупантов в Крыму: Николай Олещук

Взрыв на территории временно оккупированного Крыма. Иллюстративное фото: скриншот

Украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов российских военных на территории временно оккупированного Крыма. Атака была осуществлена с помощью самолетов, которые прицельно бьют по позициям оккупантов.

Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Взрывы произошли в разных частях Крыма, больше всего пострадала база вблизи Евпатории. В результате атаки было уничтожено большое количество российских боеприпасов.

"В очередной раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника" , — написал Николай Олещук.

В воздушных силах отметили, что эта атака является частью более широкой кампании, направленной на уничтожение российских военных объектов и инфраструктуры в оккупированном Крыму.

Детали операции остаются конфиденциальными, но военные эксперты отмечают, что подобные удары преследуют цель ослабить логистические возможности врага и создать условия для дальнейших наступательных действий Вооруженных сил Украины.

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