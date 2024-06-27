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Падіння ракети на пляж у Севастополі не було навмисною атакою, — аналітик BILD

27 червня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Атака по Севастополю не була проти мирного населення - BILD.
Падіння ракети на пляж у Севастополі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Нещодавнє падіння ракети в Севастополі, що спричинило жертви серед цивільного населення, насправді не було спрямоване на цивільних. Попри звинувачення Росії, німецькі експерти наголошують на тому, що саме російська ППО стало причиною смертей відпочивальників.

Про це повідомляє видання BILD.

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На пляжі Учкуєвка в тимчасово окупованому Криму впали уламки ракети, що спричинило загибель чотирьох людей, а поранення отримали ще понад 150. Спочатку Росія заявила, що збила українську ракету ATACMS, але згодом відмовилася від цієї версії і звинуватила Київ у навмисній атаці. Однак експерт видання Юліан Рьопке наводить аргументи, що атака не була спрямована на цивільне населення Криму.

Аргументи експерта

Пляж Учкуєвка знаходиться в 4 км на південь від військового аеродрому і в 3 км на північ від бази ВМФ. Україна раніше відкрито заявляла, що військові об'єкти Росії в Криму стануть цілями атак і попереджала про небезпеку поїздок на півострів.

Окрім цього, на пляжі знайдені уламки ракет зенітно-ракетного комплексу "Тор", що свідчить про роботу російської ППО. Також варто зазначити, що кожна ракета  ATACMS містить 950 малих уламкових суббоєприпасів M74, призначених завдати максимальних збитків. Саме ці уламки розлетілися в усі боки після збиття ракети.

Уламки від ракети у Севастополі розлетілись
Розлітались уламки від ракети.  Фото: BILD

Експерт також наголошує на траєкорії падіння уламків. На кадрах видно, що більшість з них падає в море поперек пляжу, а не вздовж нього. Це свідчить про те, що ракета ATACMS летіла до іншої цілі, наприклад, аеродрому або бази ВМФ, і була збита на підльоті. 

Траєкторія падіння уламків ракети в Севастополі
Траєкорія падіння уламків. Фото: BILD

Більше про події у тимчасово окупованому Криму

Ми писали, що у звіті ISW йдеться про скорочення логістичних перевезень через Керченський міст, що змушує російські сили шукати альтернативні маршрути через окуповані території.

Також ми повідомляли, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили щонайменше чотири російські кораблі поблизу Кримського півострова. Військові вирішили використовувати підводні міни — це стало першим успішним прикладом такої операції у світі.

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атака
ракетний удар

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