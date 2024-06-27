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Падение ракеты на пляж в Севастополе не было преднамеренной атакой, — аналитик BILD

27 июня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Атака по Севастополю не была против мирного населения – BILD.
Падение ракеты на пляже в Севастополе. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Недавнее падение ракеты в Севастополе, повлекшее жертвы среди мирного населения, на самом деле не было направлено на гражданских. Несмотря на обвинения России, немецкие эксперты отмечают, что именно российская ПВО стало причиной смертей отдыхающих.

Об этом сообщает издание BILD.

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На пляже Учкуевка во временно оккупированном Крыму упали обломки ракеты, повлекшие гибель четырех человек, а ранения получили еще более 150. Сначала Россия заявила, что сбила украинскую ракету ATACMS, но впоследствии отказалась от этой версии и обвинила Киев в умышленной атаке. Однако эксперт издания Юлиан Репке приводит аргументы, что атака не была направлена на гражданское население Крыма.

Аргументы эксперта

Пляж Учкуевка находится в 4 км южнее военного аэродрома и в 3 км севернее базы ВМФ. Украина ранее открыто заявляла, что военные объекты России в Крыму станут целями атак, и предупреждали об опасности поездок на полуостров.

Кроме того, на пляже найдены обломки ракет зенитно-ракетного комплекса "Тор", что свидетельствует о работе российской ПВО. Также стоит отметить, что каждая ракета ATACMS содержит 950 малых обломочных суббоеприпасов M74, предназначенных нанести максимальный ущерб. Именно эти обломки разлетелись во все стороны после сбивания ракеты.

Обломки от ракеты в Севастополе разлетелись
Разлетевшиеся обломки от ракеты. Фото: BILD

Эксперт также отмечает траекторию падения обломков. На кадрах видно, что большинство из них падает в море поперек пляжа, а не вдоль него. Это свидетельствует о том, что ракета ATACMS летела к другой цели, например аэродрому или базе ВМФ, и была сбита на подлете.

Траектория падения обломков ракеты в Севастополе
Траекория падения обломков. Фото: BILD

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Мы писали, что в отчете ISW говорится о сокращении логистических перевозок через Керченский мост, что заставляет российские силы искать альтернативные маршруты через оккупированные территории.

Также мы сообщали, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили по меньшей мере четыре российских корабля вблизи Крымского полуострова. Военные решили использовать подводные мины — это стало первым успешным примером такой операции в мире.

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