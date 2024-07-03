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Украина может атаковать Крым — Пентагон об использовании американского оружия

3 июля 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
США разрешили атаковать Украине Крым американским оружием - детали
Истребитель F-16 в воздухе. Фото: Yves Herman/Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Соединенных штатах Америки признают возможность использования переданного Украине американского вооружения для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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"Могу лишь сказать, что наша политика по использованию дальнобойного оружия для ударов по России не изменилась: дальнобойное оружие должно использоваться в пределах суверенной территории Украины", — отметил Патрик Райдер.

Он добавил, что его утверждение касается и ударов по временно оккупированному полуострову, ведь Крым является частью Украины. Также, по данным Пентагона, уже несколько украинских пилотов завершили обучение на американских истребителях F-16 и отправились в Европу для дальнейшей подготовки.

Характеристики F-16
Информация об истребителях. Фото: NV

Больше о поражениях в Крыму

Мы писали, что украинские военные нанесли удар по составу боеприпасов российских военных на территории временно оккупированного Крыма. Атака была осуществлена с помощью самолетов, которые прицельно избивают по позициям окупантов.

Также мы сообщали, что недавнее падение ракеты в Севастополе, повлекшее жертвы среди гражданского населения, на самом деле не было направлено на гражданских. Несмотря на обвинения России, немецкие эксперты отмечают, что именно российская ПВО стала причиной смертей отдыхающих.

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