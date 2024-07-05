Россия теряет базу в Крыму из-за атак Украины

Морской порт в Крыму. Фото: росСМИ

Российский Черноморский флот вынужден перебазировать почти все свои боеспособные военные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за атак со стороны Украины. Одной из причин важности возвращения контроля над акваторией Черного моря является возобновление деятельности украинских портов.

Об этом в интервью изданию Reuters сообщил командующий Военно-Морскими Силами Украины Алексей Неижпапа.

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Украина планирует расширить свой коридор для судоходства, который включает сейчас только основные порты Одессы. В планах добавить порты Николаева и Херсона, но это пока невозможно из-за контроля России над Кинбурнской косой.

"Российские военные корабли не заходят в северо-западную часть Черного моря на площади почти 25 000 квадратных километров. Вскоре поставка американских истребителей F-16 станет толчком, который позволит бросить вызов доминированию России в небе над Черным морем ", — добавил Алексей Неижпапа.

Потери россиян в Черном море

Практически все главные боеспособные корабли были перемещены противником с главной базы Черноморского флота и сейчас находятся в Новороссийске, а некоторые — в Азовском море. Также украинские ракетные и морские дроновые удары нанесли значительные повреждения базе в Севастополе, которая служила логистическим центром для ремонта, технического обслуживания, обучения и хранения боеприпасов.

"Эти объекты создавались десятилетиями, возможно столетиями. И сейчас они явно теряют этот хаб" , — сказал Алексей Неижпапа.

Он также отметил, что Украина уничтожила или повредила 27 военных судов, в том числе пять из них были уничтожены морскими минами, установленными украинскими морскими дронами вблизи Севастопольской бухты.

Напомним, что в Соединенных штатах Америки признают возможность использования американского вооружения, полученного Украиной, для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.