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Взрывы в Крыму — россияне остались без базы береговой охраны

18 июля 2024 14:15
Верзилова Єлизавета - редактор
Дроны СБУ поразили базу россиян на Донузлаве в Крыму
Дроны СБУ поразили базу береговой охраны россиян в Крыму. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

Минувшей ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря работе СБУ вместе с ВМС ВС Украины эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера.

Об этом Новинам.LIVE сообщили источники в СБУ.

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Последствия атаки

В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя:

  • штаб с пунктом управления;
  • состав боеприпасов и техники;
  • электроподстанция;
  • технические сооружения;
  • огневые позиции врага.

"Это еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Ведь, как говорил Глава СБУ Василий Малюк, смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам" , — сообщил информированный источник в Службе безопасности.

Больше о событиях в Крыму

Мы писали, что в Севастополе, во временно оккупированном украинском Крыму, раздавались взрывы в ночь на понедельник. Россияне перекрыли движение по Керченскому мосту. По данным российских пабликов, в районе мыса Фиолент, шла якобы работа ПВО по ударным дронам.

Также мы писали, что командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что российский Черноморский флот теряет базу в Крыму из-за атак Украины. По его словам, возвращение контроля над Черным морем важно, в частности, для возобновления работы украинских портов.

Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что Крымский мост должен быть разрушен. По его словам, разведчики выполняют свои планы по этому объекту.

СБУ Одесса российские войска Крым ВМС взрыв россияне дроны охрана озеро

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