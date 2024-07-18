Дроны СБУ поразили базу россиян на Донузлаве в Крыму

Дроны СБУ поразили базу береговой охраны россиян в Крыму. Фото: скриншот

Минувшей ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря работе СБУ вместе с ВМС ВС Украины эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера.

Об этом Новинам.LIVE сообщили источники в СБУ.

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Последствия атаки

В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя:

штаб с пунктом управления;

состав боеприпасов и техники;

электроподстанция;

технические сооружения;

огневые позиции врага.

"Это еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Ведь, как говорил Глава СБУ Василий Малюк, смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам" , — сообщил информированный источник в Службе безопасности.

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Мы писали, что в Севастополе, во временно оккупированном украинском Крыму, раздавались взрывы в ночь на понедельник. Россияне перекрыли движение по Керченскому мосту. По данным российских пабликов, в районе мыса Фиолент, шла якобы работа ПВО по ударным дронам.

Также мы писали, что командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что российский Черноморский флот теряет базу в Крыму из-за атак Украины. По его словам, возвращение контроля над Черным морем важно, в частности, для возобновления работы украинских портов.

Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что Крымский мост должен быть разрушен. По его словам, разведчики выполняют свои планы по этому объекту.