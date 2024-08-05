Запрет судоходства по Черному морю: новые ограничения РФ

Крым и Черное море. Фото: скриншот из Google maps.

Министерство транспорта РФ подготовило проект приказа, устанавливающего запрещенные районы для плавания в зоне энергомоста в Крыму. Новое ограничение будет распространяться на большинство судов, но есть и исключение.

Об этом сообщают росСМИ.

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Черным морем вблизи энергомоста нельзя передвигаться почти по всем видам водного транспорта, включая малые, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые суда, а также суда вспомогательного флота, бункеровщики и буксиры. Исключения будут сделаны только для катеров, судов и кораблей Министерства внутренних дел, Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ РФ.

Пределы запрета

Со стороны Крыма запрещенная зона будет начинаться чуть ниже мыса Борзовка в Глазовском сельсовете и протянуться примерно на километр к югу по береговой линии и к востоку по воде до морской границы с Краснодарским краем РФ.

Черное море вблизи Крыма закроют для судоходства. Фото: росСМИ

Со стороны Краснодарского края РФ запрещенный участок будет размещаться исключительно на воде. Она будет охватывать водное пространство на расстоянии от 1,6 до 6 километров от берега напротив северной границы поселка Ильич и протянуться на 1,6 километра к югу.