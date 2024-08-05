Заборона судноплавства Чорним морем: нові обмження РФ

Крим та Чорне море. Фото: скриншот з Google maps.

Міністерство транспорту РФ підготувало проєкт наказу, який встановлює заборонені райони для плавання в зоні енергомосту в Криму. Нове обмеження поширюватиметься на більшість суден, проте є й виключення.

Про це повідомляють росЗМІ.

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На що діятиме заборона

Чорним морем поблизу енергомосту не можна пересуватись майже усіма видами водного трансопрту, включаючи малі, вітрильні, спортивні, гідроцикли, пасажирські, прогулянкові, вантажні судна, а також судна допоміжного флоту, бункерувальники та буксири. Виключення зроблять лише для катерів, суден і кораблів Міністерства внутрішніх справ, Військово-морського флоту та Прикордонної служби ФСБ РФ.

Межі заборони

З боку Криму заборонена зона починатиметься трохи нижче мису Борзовка в Глазовській сільраді і простягатиметься приблизно на кілометр на південь по береговій лінії та на схід по воді до морського кордону з Краснодарським краєм РФ.

Чорне море поблизу Криму закриють для судноплавства. Фото: росЗМІ

З боку Краснодарського краю РФ заборонений ділянка розташовуватиметься виключно на воді. Вона охоплюватиме водний простір на відстані від 1,6 до 6 кілометрів від берега напроти північної межі селища Ільїч і простягатиметься на 1,6 кілометра на південь.