Незаконне будівництво в Одесі припинено: деталі від ДАБК

Будівництво на Французському бульварі зупинено. Фото: ДАБК

Жителі Одеси помітили, що на Французькому бульварі в Одесі компанія почала зносити будівлі, ймовірно, для подальшого будівництва. Проте виявилось, що це було зроблено без офіційного дозволу, тому роботи прининені.

Про це повідомив Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

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Допис Олександра Авдєєва. Фото: скриншот

Результати обстеження комісії

Виявилось, що будівлі на Французському бульварі, 10 площею 18 450,5 кв.м належать ТОВ "КАПЛОР 7" і використовуються на підставі договору оренди землі, укладеного 21 травня 2024 року строком на 15 років. Проте на це будівництво не видавалось жодних дозвільних документів.

"Департаментом архітектури та містобудування Одеської міської ради містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єкта будівництва не видавалися. В Реєстрі будівельної діяльності відсутня інформація щодо реєстрації дозвільних документів за цією адресою", — зазначив Олександр Авдєєв.

Об'єкт на Французському бульварі в Одесі. Фото: ДАБК

ДАБК припинив будівництво. Фото: ДАБК 1 / 2

Тобто, в результаті комісійного обстеження зафіксовано факт демонтажу капітальних споруд без дозвільних документів. Через це будь-які роботи на об'єкті наразі зупинено.