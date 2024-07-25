На пляжах Одеси демонтують літні майданчики: рішеввя виконкому

Літні майданчики на пляжі в Одесі. Фото: Вікіпедія

Майданчики, що розміщенні поблизу пляжу "Ланжерон-5" в Одесі, було встановлено незаконно та знести їх власник мав ще у травні місяці. Тож у міськраді було прийнято рішення про демонтаж цих споруд.

Про це Новини.LIVE дізнались під час засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Незаконні майданчики

Встановлено, що ці споруди були збудовані після закінчення строків дії паспорту прив’язки та договору на тимчасове користування місцями для їхнього розміщення. Відповідні документи, які зобов'язали власника знести майданчики, надали ще у травні, але споруди досі стоять.

"Припис на демонтаж противоправно розміщеної тимчасової споруди був наданий 15 травня, і срок виконання був 19 травня. На жаль, споруда не було демонтована. Така група тимчасових пересувних літніх майданчиків підлягає демонтажу на підставі рішення, яке ми зараз будемо приймати. Прошу підтримати це рішення", — зазначив міський голова Геннадій Труханов.

Після обговорення члени виконкому одноголосно підтримали рішення про демонтаж. Поряд з цим, було також розглянуто питання демонтажу аналогічної тимчасової споруди, розташованої біля пляжу "Отрада-8", яка належить ТОВ "Дачник 2020". Усі рішення прийняті одноголосно.

Інші незаконні споруди в Одесі

Ми писали, що в Одеській області раніше активісти уже зносили незаконну будку, яка перекривала дорогу до моря. Шлагбаум тоді був установлений на дорозі місцевого призначення, який перекривав доступ до зони відпочинку. Власник вимагав гроші з відпочивальників, встановивши тариф 30 гривень за годину.

Також ми писали, що проїзд до пляжу "Ланжерон" в Одесі знову закрили для відвідувачів. Там уже не вперше встановлюють шлагбаум, аби зробити платне паркування та отримувати заробіток з відпочивальників.