У Фонтанці на Одещині викин скандал через незаконний шлагбаум до моря: відео

У Фонтанці демонтують незаконну будку. Фото: скриншот

У селі Фонтанка, що на Одещині, нарешті знесли незаконну будку, власник якої брав гроші з відпочивальників за проїзд до пляжу та паркування. Однак охоронній фірмі, під наглядом якої й була споруда, її демонтаж не дуже сподобався — під гарячу руку чоловіків потрапила місцева.

Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.

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Будка у Фонтанці демонтована

Незаконну будку у Фонтанці нарешті знесли правоохоронці, тож тепер доступ до пляжу — відкрито. Виявилось, що охороняли приватну споруду співробітники компанії "Самсон", яка належить депутату Одеської обласної ради Андрію Бабенку. Охоронцям не дуже сподобалось те, що шлагбаум вирішили демонтувати. Тож поки правоохоронці зносили будки, чоловіки у формі з шевронами напали на жінку, яка стояла поряд.

"На місце прибула поліція для демонтажу незаконних споруд відповідно до документів. Будучи цим дуже обуренні бійці депутата Бабенка напали на жінку яка стояла поруч!" — написав Ігор Мосійчук.

Незаконний шлагбаум у Фонтанці

На початку червня активісти уже зносили цю незаконну споруду. Шлагбаум був установлений на дорозі місцевого призначення, який перекривав доступ до зони відпочинку. Власник вимагав гроші з відпочивальників, встановивши тариф 30 гривень за годину. Пізніше її відновили, але вона простояла недовго.

Наприкінці червня четверо чоловіків у балаклавах та за допомогою позашляховика знову її знесли. Вони причепили "будку" до машини та відтягли на декілька десятків метрів.

Ми також писали, що в Одесі закрили для відвідувачів найбільшу безплатну стоянку біля моря на Фонтані. Проїзд обмежили для автомобілів, а зону відгородили бетонними блоками. Пізніше депутат міськради пояснив, що дорогу до моря на 13-й станції Великого Фонтану в Одесі заблокувало товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Олександрія "С" цілком законно.