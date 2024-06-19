У Фонтанці на Одещині знову платний проїзд до моря: причини

Шлагбаум на шляху до моря. Ілюстративне фото: скриншот

Проїзд до моря у селі Фонтанка на Одещині знову закрили для відвідувачів. Там вже вдруге встановили шлагбаум та з відпочиваючих беруть гроші за паркування.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Знову шлагбаум

В с. Фонтанка що на Одещині знову встановили незаконний шлагбаум на ділянці та перекрили доступ до моря для всіх охочих. Тепер, аби проїхати до зони відпочинку, доводиться купляти паркувальні талони.

Талон паркувальний. Фото: соцмережі

Зазначимо, що прізвище фізичної особи підприємця на цей раз інше. Проте тариф залишився такий самий: він становить 30 гривень за 1 годину, а до 25 хвилин — проїзд безплатно.

Нагадаємо, що на початку місяця подібну споруду небайдужі одесити знесли, чим забезпечили вільний проїзд до пляжу.

Ми також писали, що дорогу до моря на 13-й станції Великого Фонтану в Одесі заблокувало товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Олександрія "С"" та встановило там бетонні блоки. У міськраді зазначили, що дії підприємців є цілком законними та вони мають право на обмеження проїзду.

Додамо, що в Одесі запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діє на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.