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Море під замком — у Фонтанці на Одещині знову невідомі встановили платну парковку

19 червня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У Фонтанці на Одещині знову платний проїзд до моря: причини
Шлагбаум на шляху до моря. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Проїзд до моря у селі Фонтанка на Одещині знову закрили для відвідувачів. Там вже вдруге встановили шлагбаум та з відпочиваючих беруть гроші за паркування. 

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Знову шлагбаум 

В с. Фонтанка що на Одещині знову встановили незаконний шлагбаум на ділянці та перекрили доступ до моря для всіх охочих. Тепер, аби проїхати до зони відпочинку, доводиться купляти паркувальні талони. 

Чек з парковки незаконної на Одещині
Талон паркувальний. Фото: соцмережі

Зазначимо, що прізвище фізичної особи підприємця на цей раз інше. Проте тариф залишився такий самий: він становить 30 гривень за 1 годину, а до 25 хвилин — проїзд безплатно.

Нагадаємо, що на початку місяця подібну споруду небайдужі одесити знесли, чим забезпечили вільний проїзд до пляжу. 

Ми також писали, що дорогу до моря на 13-й станції Великого Фонтану в Одесі заблокувало товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)  "Олександрія "С"" та встановило там бетонні блоки. У міськраді зазначили, що дії підприємців є цілком законними та вони мають право на обмеження проїзду.

Додамо, що в Одесі запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діє на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.

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