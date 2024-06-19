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Море под замком — в Фонтанке в Одесской области снова неизвестные установили платную парковку

19 июня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Фонтанке на Одесчине снова платный проезд к морю: причины
Шлагбаум на пути к морю. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Проезд к морю в селе Фонтанка в Одесской области снова закрыли для посетителей. Там уже второй раз установили шлагбаум и из отдыхающих берут деньги за парковку.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Снова шлагбаум

В с. Фонтанка на Одесчине снова установили незаконный шлагбаум на участке и перекрыли доступ к морю для всех желающих. Теперь, чтобы проехать в зону отдыха, приходится покупать парковочные талоны.

Чек с незаконной парковки на Одесщине
Талон парковочный. Фото: соцсети

Отметим, что фамилия физического лица предпринимателя в этот раз иная. Однако тариф остался таким же: он составляет 30 гривен за 1 час, а до 25 минут — проезд бесплатно.

Напомним, что в начале месяца подобное сооружение неравнодушные одесситы снесли, чем обеспечили свободный проезд на пляж.

Мы также писали, что дорогу к морю на 13-й станции Большого Фонтана в Одессе заблокировало общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Александрия "С"" и установило там бетонные блоки. В горсовете отметили, что действия предпринимателей вполне законны и имеют право на ограничение проезда.

Добавим, что в Одессе была введена платная парковка в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.

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