Стоянку на 13 ст. В. Фонтану в Одесі перекрили законно.

Закрити проїзд на стоянку. Фото: соцмережі

Дорогу до моря на 13-й станції Великого Фонтану заблокувало товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Олександрія "С"" та встановило там бетонні блоки. У міськраді зазначили, що дії підприємців є цілком законними та вони мають право на обмеження проїзду.

Про це повідомив депутат Одеської міськради Петро Обухов.

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Причини закриття

Обмеження, які ввели для автомобілістів, є цілком законними, адже ділянка площею 1,3 га знаходиться в оренді у одного з ТОВ на 50 років, згідно з рішенням міськради ще від 2002 року. У договорі оренди зазначено, що ця територія використовується для реконструкції, експлуатації та обслуговування рекреаційно-розважального центру, тобто земля має рекреаційне призначення.

"Орендарі мають право перекрити ділянку блоком і заборонити там паркування. Теоретично вони можуть навіть щось побудувати на цій території. Але для цього необхідно отримати містобудівні обмеження та умови в департаменті архітектури міськради. Згодом дізнаюсь чи є такий дозвіл", — зазначив Петро Обухов.

Раніше повідомляли ЗМІ, що потрапити на один із пляжів Одеси тепер можна тільки пішки.

Більше про стоянки у місті

Нагадаємо, одеські оператори паркування не сплачували у бюджет міста належні збори. Таким чином, вони "забули" перерахувати місту майже три мільйони гривень, які вдалось повернути лише після ревізії Державної аудиторської служби України.

Також ми повідомляли, що в Одесі запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діє на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.

Додамо, платні стоянки приносять в бюджет Одеси 650 тисяч гривень щомісяця. Наразі відомо, що всього у місті 1200 паркомісць, проте у планах на 2024 рік їх збільшення.