Платних стоянок в Одесі стане більше — коли чекати на зміни

Стоянка в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Платні стоянки приносять в бюджет Одеси 650 тисяч гривень щомісяця. Наразі відомо, що всього у місті 1200 паркомісць, проте у планах на 2024 рік їх збільшення.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Збільшення паркомісць в Одесі

За інформацією, збільшення паркомісць на цей рік заплановано не лише в історичній частині Одеси, але і в інших районах міста. Окрім цього, на 2024 рік заплановано впровадження інструментів для евакуації безхазяйних автівок та транспортних засобів, що заважають дорожньому руху. У планах є й реорганізація руху.

"Продовжуємо збільшувати парк електротранспорту та організацію виділених смуг руху громадського пасажирського транспорту. До того ж планується запуск муніципального автобусного маршруту, що з'єднає вул. Паустовського із центром міста", — йдеться у повідомленні міськради.

Реорганізація руху в Одесі

Нагадаємо, в Одесі відновили звичний рух автівок на вулиці Канатній. Йдеться про повернення одностороннього руху на ділянці між вулицями Семінарська та Пироговська.

Також ми писали, що на Миколаївській дорозі впровадили нову систему організації дорожнього руху. Ця ініціатива передбачає створення шести смуг руху, з яких дві — реверсивні.

Додамо, в Одесі на Фонтанській дорозі виділили велодоріжки. Вздовж них встановили делініатори. Це завадить недобросовісним водія паркувати свої авто на цій частині дороги.