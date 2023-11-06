Реорганізація руху — на вулиці Канатна в Одесі повертають односторонній рух

Дорога на вулиці Канатній. Фото: Одеська міська рада

Від завтра в Одесі відновлюють звичний рух автівок на вулиці Канатній. Йдеться про повернення одностороннього руху на ділянці між вулицями Семінарська та Пироговська.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, наразі впроваджують нову схему організації дорожнього руху.

Деталі нової схеми руху транспорту

По вул. Канатній — від вул. Пироговської до проспекту Гагаріна для транспортних засобів передбачається односторонній рух по двох смугах та відокремлену двосторонню велосмугу, що іде з лівого боку по ходу руху транспорту. Так на вул. Канатну (ріг Пироговської) можна заїжджати знову з двох смуг.



"Тривають роботи з встановлення відповідних знаків дорожнього руху та нанесення дорожньої розмітки", — йдеться у повідомленні.

Цікаво водіям

Нагадаємо, не потрібно зайвий раз повторювати про кардинальну зміну умов експлуатації машини в холодну погоду. До низьких температур, ожеледиці, реагентів на дорогах та інших сюрпризів зими потрібно підготуватися заздалегідь.

Додамо, у Приморському районі Одеси перекриють рух до кінця року через проведення капітального ремонту на дорогах. Йдеться про ділянку Деволанівського узвозу. Зазначимо, що планують завершити ремонтні роботи до 31 грудня 2023 року включно.