Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Реорганізація руху — на вулиці Канатна в Одесі повертають односторонній рух arrow

Реорганізація руху — на вулиці Канатна в Одесі повертають односторонній рух

6 листопада 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Реорганізація руху — на вулиці Канатна в Одесі повертають односторонній рух
Дорога на вулиці Канатній. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від завтра в Одесі відновлюють звичний рух автівок на вулиці Канатній. Йдеться про повернення одностороннього руху на ділянці між вулицями Семінарська та Пироговська. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

Читайте також:

За інформацією мерії, наразі впроваджують нову схему організації дорожнього руху.

Деталі нової схеми руху транспорту

По вул. Канатній — від вул. Пироговської до проспекту Гагаріна для транспортних засобів передбачається односторонній рух по двох смугах та відокремлену двосторонню велосмугу, що іде з лівого боку по ходу руху транспорту. Так на вул. Канатну (ріг Пироговської) можна заїжджати знову з двох смуг.
 
"Тривають роботи з встановлення відповідних знаків дорожнього руху  та нанесення дорожньої розмітки", — йдеться у повідомленні. 

Цікаво водіям

Нагадаємо, не потрібно зайвий раз повторювати про кардинальну зміну умов експлуатації машини в холодну погоду. До низьких температур, ожеледиці, реагентів на дорогах та інших сюрпризів зими потрібно підготуватися заздалегідь.

Додамо, у Приморському районі Одеси перекриють рух до кінця року через проведення капітального ремонту на дорогах. Йдеться про ділянку Деволанівського узвозу. Зазначимо, що планують завершити ремонтні роботи до 31 грудня 2023 року включно. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі