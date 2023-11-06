Реорганизация движения — на улице Канатная в Одессе возвращают одностороннее движение

Дорога по улице Канатной. Фото: Одесский городской совет

С завтрашнего дня в Одессе восстанавливают привычное движение автомобилей на улице Канатной. Речь идет о возвращении одностороннего движения на участке между улицами Семинарской и Пироговской.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, в настоящее время внедряется новая схема организации дорожного движения.

Детали новой схемы движения транспорта

По ул. Канатной — от ул. Пироговской к проспекту Гагарина для транспортных средств предусматривается одностороннее движение по двум полосам и обособленная двусторонняя велополоса, идущая с левой стороны по ходу движения транспорта. Так, на ул. Канатную (рог Пироговской) можно заезжать снова из двух полос.



"Продолжаются работы по установлению соответствующих знаков дорожного движения и нанесению дорожной разметки", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Напомним, не нужно лишний раз повторять о кардинальном изменении условий эксплуатации машины в холодную погоду. К низким температурам, гололедице, реагентам на дорогах и другим сюрпризам зимы нужно подготовиться заранее.

Добавим, в Приморском районе Одессы перекроют движение до конца года из-за капитального ремонта на дорогах. Речь идет об участке Деволановского спуска. Отметим, что планируется завершить ремонтные работы до 31 декабря 2023 года включительно.