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Реорганізація руху: в Одесі з'явиться дорога на шість смуг

25 вересня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Реорганізація руху: в Одесі з'явиться дорога на шість смуг
Реорганізація руху. Фото ілюстративне: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч з 25 на 26 вересня, в Одесі розпочнуться роботи з впровадження нової системи організації дорожнього руху на Миколаївській дорозі. Ця ініціатива передбачає створення шести смуг руху, з яких дві будуть реверсивними.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Однією з основних змін буде нова дорожня розмітка, призначена для реалізації двох реверсивних смуг руху. В районі Молодої Гвардії буде діяти одна реверсивна смуга, яка допоможе оптимізувати транспортний потік та зменшити затори, особливо під час годин пік.

Варто зазначити, що реверсивна смуга руху — це дорожня смуга, де рух дозволений в обох напрямках, в залежності від конкретних умов. Зазвичай вона використовується для підвищення пропускної спроможності доріг і полегшення руху автотранспорту.

Важливо пам'ятати, що у випадку відключення реверсивного світлофора, виїзд на реверсивну смугу заборонений відповідно до Правил дорожнього руху.

Розвиток інфраструктури на Одещині

Нагадаємо, річкові порти на Одещині, стали єдиним способом експорту агропродукції суднами. Втім, це створює чимало логістичних проблем для регіону та водіїв вантажних авто з продовольством. Наразі в Одеській області добудовують майданчик для вантажівок площею у чотири гектари. Це має розвантажити дорогу. 

Крім того, в Одесі планують зробити онлайн-реєстрацію для водіїв які планують перетинати транзитну зону в районі Паланки. Це має пришвидшити процес та зменшити затори. 

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