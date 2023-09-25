Реорганизация движения: в Одессе появится дорога на шесть полос

Реорганизация движения. Фото иллюстративное: google

В ночь с 25 на 26 сентября в Одессе начнутся работы по внедрению новой системы организации дорожного движения на Николаевской дороге. Эта инициатива предполагает создание шести полос движения, из которых две будут реверсивными.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Одним из основных изменений станет новая дорожная разметка, предназначенная для реализации двух реверсивных полос движения. В районе Молодой Гвардии будет действовать одна реверсивная полоса, которая поможет оптимизировать транспортный поток и уменьшить пробки, особенно в часы пик.

Стоит отметить, что реверсивная полоса движения — это дорожная полоса, где движение разрешено в обоих направлениях, в зависимости от конкретных условий. Обычно он используется для повышения пропускной способности дорог и облегчения движения автотранспорта.

Важно помнить, что в случае отключения реверсивного светофора выезд на реверсивную полосу запрещен в соответствии с Правилами дорожного движения.

Развитие инфраструктуры в Одесской области

Напомним, речные порты в Одесской области стали единственным способом экспорта агропродукции судами. Впрочем, это создает немало логистических проблем для региона и водителей грузовых автомобилей с продовольствием. В Одесской области достраивают площадку для грузовиков площадью в четыре гектара. Это должно разгрузить дорогу.

Кроме того, в Одессе планируют сделать онлайн-регистрацию для водителей, которые планируют пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.