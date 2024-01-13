Платных стоянок в Одессе станет больше — когда ждать перемен

Стоянка в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Платные стоянки приносят в бюджет Одессы 650 тысяч гривен в месяц. Пока известно, что всего в городе 1200 парко-мест, однако в планах на 2024 год их увеличение.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Увеличение парко-мест в Одессе

По информации, увеличение парко-мест на этот год запланировано не только в исторической части Одессы, но и в других районах города. Кроме того, на 2024 год запланировано внедрение инструментов для эвакуации бесхозных автомобилей и транспортных средств, мешающих дорожному движению. В планах есть и реорганизация движения.

"Продолжаем увеличивать парк электротранспорта и организацию выделенных полос движения общественного пассажирского транспорта. К тому же планируется запуск муниципального автобусного маршрута, соединяющего ул. Паустовского с центром города", — говорится в сообщении горсовета.

Реорганизация движения в Одессе

Напомним, в Одессе возобновили привычное движение автомобилей на улице Канатной. Речь идет о возвращении одностороннего движения на участке между улицами Семинарской и Пироговской.

Также мы писали, что на Николаевской дороге была внедрена новая система организации дорожного движения. Эта инициатива предполагает создание шести полос движения, из которых две – реверсивные.

Добавим, в Одессе на Фонтанской дороге выделили велодорожки. Вдоль них установили делиниаторы. Это помешает недобросовестному водителю парковать свои авто на этой части дороги.