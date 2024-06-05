Стоянку на 13 в. В. Фонтана в Одессе перекрыли законно.

Закрыть проезд на стоянку. Фото: соцсети

Дорогу к морю на 13-й станции Большого Фонтана заблокировало общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Александрия "С"" и установило там бетонные блоки. В горсовете отметили, что действия предпринимателей вполне законны и имеют право на ограничение проезда.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

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Причины закрытия

Ограничения, которые ввели для автомобилистов, вполне законны, ведь участок площадью 1,3 га находится в аренде у одного из ООО на 50 лет, согласно решению горсовета еще с 2002 года. В договоре аренды указано, что эта территория используется для реконструкции, эксплуатации и обслуживания рекреационно развлекательного центра, то есть земля имеет рекреационное назначение.

"Арендари имеют право перекрыть участок блоком и запретить там парковку. Теоретически они могут даже что-то построить на этой территории. Но для этого необходимо получить градостроительные ограничения и условия в департаменте архитектуры горсовета. Впоследствии узнаю, есть ли такое разрешение" , — отметил Петр Обухов.

Ранее сообщалось, что попасть на один из пляжей Одессы теперь можно только пешком.

Больше о стоянках в городе

Напомним, одесские операторы парковки не платили в бюджет города должное собрание. Таким образом, они "забыли" перечислить городу почти три миллиона гривен, которые удалось вернуть только после ревизии Государственной аудиторской службы Украины.

Также мы сообщали, что в Одессе была введена платная парковка в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.

Добавим, платные стоянки приносят в бюджет Одессы 650 тысяч гривен ежемесячно. Пока известно, что всего в городе 1 200 паркомест, однако в планах на 2024 год их увеличение.